Nico Ibañez, el venadense de gran presente en el fútbol de Primera División: "Estoy pasando un buen momento"

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Nicolás Ibáñez, oriundo de Venado Tuerto, fue agasajado hoy con un desayuno por el Municipio, en reconocimiento a su gran presente deportivo, coronando el año con dos goles ante Godoy Cruz de Mendoza.

Junto a sus padres, Nico compartió un grato momento en la sala de reuniones del Palacio Municipal, en un encuentro del que participaron el director de Deportes, Alberto Hornstein, y simpatizantes del Lobo platense especialmente invitados.

En diálogo con la prensa, Nico afirmó: “Estoy pasando un buen momento y ahora disfrutando un poco estos días con mi familia, para volver con todo el 5 de enero, cuando arrancamos la pretemporada”.

“Cuando me fui de Venado de chico el sueño era llegar a jugar en primera, no se me dio en Lanús pero tuve la suerte de ir a Comunicaciones, me fue muy bien y pude pegar el salto a primera división. Se extraña mucho la ciudad, los amigos y la familia, pero todo tiene sus frutos y entonces ahora hay que disfrutar y seguir metiéndole”, comentó el delantero del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.