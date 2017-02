Juventud Pueyrredón y Teodelina FBC comenzaron el Torneo Federal "C"

Este domingo en Venado Tuerto Juventud Pueyrredón y Teodelina FBC se enfrentaron en el primer partido del Torneo Federal "C". El cotejo se disputó en cancha del "Pulga" y en un gran partido el triunfo quedó en manos del "Lomo Negro" por 3 a 2.

Maxi Martínez de penal y Ezequiel Franco en el primer tiempo pusieron en ventaja a Teodelina FBC. Con este resultado terminó el primer tiempo.

En el complemento llegaron más goles; primero Facundo Pons descontó para Pueyrredón poniendo las cosas 2 a 1. Pero nuevamente Ezequiel Franco estiró ventajas para el visitante y las cosas estaban 3 a 1 para Teodelina. Segundos después del tanto del "Lomo Negro" Acosta anotó para Pueyrredón y le ponía suspenso al partido.

Los minutos finales se fueron consumiendo y Teodelina FBC se quedó con el triunfo por 3 a 2 y arrancó la nueva edición del Torneo Federal "C" con el pie derecho. Mal arranque para Pueyrredón quien perdió de local y deberá recuperarse de visitante el próximo fin de semana.

Zona Litoral Sur (Zona 7)

Resultados (1ra. Fecha)

Juv. Pueyrredón 2 - Teodelina FBC 3

Atl. Trebolense - Unión (arrancó 18hs.)

Próxima Fecha (2da.)

Teodelina FBC vs. At. Trebolense

Unión vs. Juv. Pueyrredón

(foto archivo)