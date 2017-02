Auspicioso debut de los venadenses Franetovich y Rolando en el TN

Este fin de semana se corrió la primera fecha del Turismo Nacional en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

En la Clase 2 hicieron su debut los oriundos de Venado Tuerto, Ever Franetovich (quien volvió a a categoría) y Tichard Rolando, quien debutó en la categoría.

Ambos pilotos venadenses realizaron una excelente carrera; Ever finalizó noveno y Richard 19º, luego de superar diez autos desde la largada.

Los verdaderos protagonistas de la primera final de la Clase 2 del Turismo Nacional fueron el auto de seguridad y la lluvia. Ante el temporal, se impuso Alejandro Bucci, segundo fue Pablo Ortega y tercero Nahuel Cordone.

En la serie, Ever Franetovich con su Clio culminó cuarto con un tiempo de 10;03,674.

Por su parte, Ricardo Rolando con su Chevrolet disputó la tercera serie clasificatoria de la primera fecha del Turismo Nacional, finalizando en la décimo primera

posición con un tiempo de 10:11.427/1000, quedando a 12.475/1000 del puntero Nahuel Cordone. De esta manera, se había asegurado largar en la 29º posición de largada en la Final.

La Clase 3 no corrió la final por la intensa lluvía que se desató en La Plata.

La próxima fecha será el 19 de marzo en La Pampa.