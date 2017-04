Se jugó la sexta fecha de la Liga Venadense de Fútbol

Luego de algunos domingos sin acción, este fin de semana se disputó una nueva fecha del fútbol regional. En la Primera División "A" fue la sexta fecha, mientras que en la Zona 1 de la "B" la quinta y en la Zona 2 la cuarta. A continuación un resumen completo de lo acontecido.

Resultados

Primera División "A"

(6ta. Fecha)

Belgrano FBC 1 - Náutico 2

Atl. Elortondo 1 - U. y Cultura 0

J. Newbery VT 0 - Studebaker 3

Independiente VC 0 - Gral. Belgrano 3

Teodelina FBC 0 - Racing 1

Juv. Unida - Juv. Pueyrredón (postergado)

Sportsman 0 - Rivadavia 0

Hughes FBC 0 - J. Newbery R 0

Primera División "B"

Zona 1

(5ta. Fecha)

Independiente A 3 - Matienzo 1

Ciudad Nueva 1 - Talleres 1

Ben Hur 3 - Centenario 1

Los Andes 2 - Sacachispa 2

Libre: Sarmiento

Zona 2

(4ta. Fecha)

Peñarol 3 - C. Argentino 2

Sp. Carmelense 0 - Nueva Era 0

San Martín 1 - San Jorge 1

Sp. María Teresa 3 - Avellaneda 1

Posiciones

Primera División "A"

Studebaker 16

Belgrano FBC 13

Gral. Belgrano 11

U. y Cultura 10

Atl. Elortondo 10

Náutico 10

J. Newbery VT 9

Rivadavia 9

*Juv. Pueyrredón 9

*Juv. Unida 9

Racing 8

Hughes FBC 6

Sportsman 5

J. Newbery R 3

Teodelina FBC 1

Independiente VC 0

(*Tienen un partido menos)

Primera División "B"

Zona 1

Ben Hur 11

Sarmien 10

Matienzo 9

Los Andes 7

Sacachispa 6

Centenario 3

Ciudad Nueva 3

Independiente A 3

Talleres 1

Zona 2

Peñarol 9

Sp. Carmelense 8

San Jorge 8

Nueva Era 7

San Martín 5

Sp. María Teresa 4

C. Argentino 3

Avellaneda 1

Próxima Fecha

Primera División "A"

(7ma. Fecha)

Náutico vs. Hughes FBC

J. Newbery R vs. Sportsman

Rivadavia vs. Juv. Unida

Juv. Pueyrredón vs. Teodelina FBC

Racing vs. Independiente

Gral. Belgrano vs. J. Newbery VT

Studebaker vs. Atl. Elortondo

U. y Cultura vs. Belgrano FBC

Primera División "B"

Zona 1

(6ta. Fecha)

Sacachispa vs. Ben Hur

Centenario vs. C. Nueva

Talleres vs. Independiente A

Matienzo vs. Sarmientp

Libre: Los Andes

Zona 2

(5ta. Fecha)

C. Argentino vs. Sp. María Teresa

Avellaneda vs. San Martín

San Jorge vs. Sp. Carmelense

Nueva Era vs. Peñarol



Foto Racing Club - Se quedó con el clásico de Teodelina