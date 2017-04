Fútbol de mitad de semana: Se jugó la séptima fecha de la Liga Venadense

Este miércoles por la noche se disputó una nueva jornada del fútbol regional. Solo tuvo acción la Primera División "A", la "B" volverá a jugar este fin de semana. A continuación un resumen completo de lo acontecido

Resultados

Primera División "A"

(7ma. Fecha)

Náutico 1 - Hughes FBC 0

J. Newbery R - Sportsman (postergado)

Rivadavia 1 - Juv. Unida 2

Juv. Pueyrredón vs. Teodelina FBC (postergado)

Racing 2 - Independiente VC 1

Gral. Belgrano 2 - J. Newbery VT 3

Studebaker 1 - Atl. Elortondo 2

U. y Cultura 3 - Belgrano FBC 2

Posiciones

Primera División "A"

Studebaker 16

Belgrano FBC 13

U. y Cultura 13

Atl. Elortondo 13

Náutico 13

*Juv. Unida 12

J. Newbery VT 12

Gral. Belgrano 11

Racing 11

Rivadavia 9

*Juv. Pueyrredón 9

Hughes FBC 6

Sportsman 5

*J. Newbery R 3

*Teodelina FBC 1

Independiente VC 0

(*Tienen partidos postergados)

Próxima Fecha (8va.)

U. y Cultura vs. Náutico

Belgrano FBC vs. Studebaker

Atl. Elortondo vs. Gral. Belgrano

J. Newbery VT vs. Racing

Independiente vs. Juv. Pueyrredón

Teodelina FBC vs. Rivadavia

Juv. Unida vs. J. Newbery R

Sportsman vs. Hughes FBC



Foto Rivadavia vs. Juventud Unida - El equipo de Santa Isabel se quedó con un buen triunfo en Venado Tuerto