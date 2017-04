Se jugó la octava fecha de la Liga Venadense de Fútbol

Este fin de semana se disputó una nueva jornada del fútbol regional. En la División "A" fue la octava fecha, mientras que en la Zona 1 de la "B" fue la sexta y en la Zona 2 la quinta. A continuación un resumen completo de lo acontecido.

Resultados

Primera División "A"

(8va. Fecha)

U. y Cultura 3 - Náutico 1

Belgrano FBC 1 - Studebaker 2

Atl. Elortondo 2 - Gral. Belgrano 1

J. Newbery VT 3 - Racing 0

Independiente - Juv. Pueyrredón (postergado)

Teodelina FBC 2 - Rivadavia 1

Juv. Unida 0 - J. Newbery R 1

Sportsman 0 - Hughes FBC 1

Primera División "B"

Zona 1

(6ta. Fecha)

Sacachispa 1 - Ben Hur 2

Centenario - C. Nueva (postergado)

Talleres - Independiente A

Matienzo 1 - Sarmiento 1

Libre: Los Andes

Zona 2

(5ta. Fecha)

C. Argentino 4 - Sp. María Teresa 3

Avellaneda 3 - San Martín 5

San Jorge - Sp. Carmelense (postergado)

Nueva Era 0 - Peñarol 1

Posiciones

Primera División "A"

Studebaker 19

Atl. Elortondo 16

U. y Cultura 16

J. Newbery VT 15

Belgrano FBC 13

Náutico 13

*Juv. Unida 12

Gral. Belgrano 11

Rivadavia 9

*Juv. Pueyrredón 9

Racing 9

Hughes FBC 9

*J. Newbery R 6

Sportsman 5

*Teodelina FBC 4

*Independiente VC 0

(*Tienen partidos postergados)

Primera División "B"

Zona 1

Ben Hur 14

Sarmiento 11

Matienzo 10

Los Andes 7

Sacahispa 6

*Centenario 4

*Ciudad Nueva 4

Independiente A 3

Talleres 1

(*Tienen un partido menos)

Zona 2

Peñarol 12

*San Jorge 8

*Sp. Carmelense 8

San Martín 8

Nueva Era 7

C. Argentino 6

Sp. María Teresa 4

Avellaneda 0

(*Tienen un partido menos)

Próxima Fecha

Primera División "A"

(9na. Fecha)

Náutico vs. Sportsman

Hughes FBC vs. Juv. Unida

J. Newery R vs. Teodelina FBC

Rivadavia vs. Independiente VC

Juv. Pueyrredón vs. J. Newbery VT

Racing vs. Atl. Elortondo

Gral. Belgrano vs. Belgrano FBC

Studebaker vs. U. y Cultura

Primera División "A"

Zona 1

(7ma. Fecha)

Sarmiento vs. Talleres

Independiente A vs. Centenario

C. Nueva vs. Sacachispa

Ben Hur vs. Los Andes

Libre: Matienzo

Zona 2

(6ta. Fecha)

Nueva Era vs. C. Argentino

Peñarol vs. San Jorge

Sp. Carmelense vs. Avellaneda

San Martín vs. Sp. María Teresa



Foto Jorge Newbery de Venado Tuerto - El "Tricolor" se quedó con una buena victoria en su cancha