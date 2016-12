Quedó en libertad el vecino venadense al cual se le encontraron varias armas en un allanamiento

En el día de ayer personal del la PDI (Policía de Investigación) y el Fiscal Ivan Raposo realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Azcuenaga al 100 en el cual hallaron una gran variedad de armas cortas y largas (30), además de municiones, pólvora y hasta cascos de guerra. Este allanamiento se realizó luego de una denuncia del Concejal Leo Chiarella.

En el día de hoy se realizó la audiencia imputativa y este hombre, mayor de edad, quedó en libertad. Fue imputado por acopio de materiales explosivos y de armas de fuego.

El Fiscal Iván Raposo solicitó la prisión preventiva por 10 días, algo que fue rechazado por la abogada defensora, Ana Regidor. Finalmente el Juez Leandro Martín le otorgó la libertad a este hombre de 73 años argumentando que los vecinos no corren peligro ya que las armas fueron secuestradas y están en poder del MPA (Ministerio Público de la Acusación).

Este hombre no podrá acercarse a los vecinos, como así tampoco al denunciante; el Concejal Leo Chiarella. Tampoco podrá salir de la Provincia de Santa Fe.

Más allá de que se le otorgó la libertad a este hombre, la investigación continúa y se intentará comprobar si estas armas secuestradas fueron parte de algún delito, algo que todavía no fue comprobado. Por tal motivo, y hasta el momento, este hombre solo fue imputado por acopio de materiales explosivos y de armas de fuego.