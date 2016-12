Accidente fatal en Ruta 8 en Venado Tuerto

A las 7:50hs. en Ruta Nacional 8 se produjo un accidente fatal en el cual falleció una persona. Este lamentablemente hecho sucedió en el kilómetro 379, entre el Peaje y Nidera. El vehículo transitaba con sentido Maggiolo - Venado Tuerto.

Una camioneta Ford Ranger transitada por dos personas oriundas de Arias chocó contra un árbol, el impacto se dio todo sobre el lateral izquierdo del vehículo. Rápidamente al lugar llegaron dos dotaciones de Bomberos quienes retiraron al masculino de la camioneta y al notar que no tenía signos vitales le practicaron maniobras de RCP, lamentablemente esto no resultó y el hombre de 72 años oriundo de Arias falleció. La acompañante, su mujer, resultó con heridas leves y estaría fuera de peligro.

Se desconoce el motivo del accidente, aunque no habría otro vehículo involucrado y a la hora del accidente llovía y la ruta esta mojada y con charcos de agua.

Además de dos dotaciones de Bomberos de Venado Tuerto, participaron personal médico, policial, de seguridad vial y del peaje.