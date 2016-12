Fabian Vernetti pide explicaciones sobre deficiencia en el servicio de colectivos

Un grupo de vecinos se contactó con el concejal socialista Fabián Vernetti para solicitarle que reclame por las crecientes deficiencias en la prestación del servicio del Transporte Único de Pasajeros (TUB) en nuestra ciudad.

Vernetti expresó que ciudadanos de distintos barrios le plantearon que las líneas del servicio están cumpliendo con el recorrido una vez por hora, en lugar de las dos pasadas que corresponde. Y que hasta habría manifestaciones de los propios choferes respecto que esta deficiencia se mantendría al menos por todo enero.

“Esto significaría reducir en un 50 % el funcionamiento de la prestación, lo que sería una locura, pero además no sabemos si esto está pasando solo en el recorrido de la Línea Uno, como manifiestan varios vecinos, si es por un problema puntual o una nueva política del municipio. Tampoco sabemos a quién preguntar, antes estaba a cargo Luis Santandrea, hoy el Concejo no tiene noticias de quién está a cargo, o si alguien lo está”, manifestó vernetti.

El concejal recordó que hace un par de meses atrás, Lagna había manifestado en una reunión de trabajo en el propio recinto legislativo “la intención de atender el pedido que hace al menos dos años vengo realizando, de rever los recorridos, optimizarlos, ya que el único que sale puntual es el primero, después ya se empiezan a atrasar porque fueron agrandados a través de los años a pedido de la gente. Son recorridos hechos a demanda en lugar de ser producto de la planificación. En su momento tomé la Línea dos para ver como funcionaba y atravesaba 45 lomos de burro, era tan largo y con tantas cuervas que el recorrido que tenía que hacer en una hora lo hizo en una hora y 20 minutos. Debido a esto la gente no puede confiar, lo terminan tomando personas que no tienen que llegar en horario, pero quienes lo necesitan de manera puntual están intranquilos ya que no tienen ni idea cuando llega”.

Más adelante el edil, indicó que los recorridos de los colectivos deben darse “por la mayor cantidad de calles asfaltadas posibles, o mejoradas, con menor cantidad de lomos de burros posibles, de tal modo que se pueda cumplir el horario fijado y no se deterioren las unidades con la velocidad que lo hacen. Hay que cuidar los recursos, la plata de todos. Desde el Concejo asignamos partidas de millones de pesos a colectivos nuevos, que incluirán hasta rampas para garantizar el servicio para discapacitados, que deberán comprarse en el próximo año y medio”.

Otro de los pedidos frecuentes de los vecinos tiene que ver con la instalación de refugios y la señalización de paradas. “El último reclamo que recibí es la necesidad de un refugio en calles Juan B. Justo y Vuelta de Obligado. La gente debe esperar a la Línea Tres al sol, al viento en el descampado absoluto”, concluyó.

FRECUENCIA HORARIA DEL TUP DE UNA HORA DURANTE ENERO

La subsecretaria de Gobierno, Emilce Cufré, hizo referencia al funcionamiento del transporte urbano de pasajeros (TUP) en la temporada estival, precisando que sólo durante el mes de enero “las frecuencias de los colectivos serán de una hora”, aunque “garantizando el ingreso a los trabajos y teniendo en cuenta el periodo de vacaciones escolar”.

“En febrero normalizaremos las frecuencias y horarios como lo veníamos haciendo a diario”, acotó.