Obras menores para remodelación de calle Belgrano

Una importante reasignación de recursos y proyectos de Obras Menores (OM) 2014 solicitó el Ejecutivo al Concejo mediante proyecto de ordenanza (mensaje 062/16).

En esencia, la demora en la remisión de fondos por parte del Gobierno provincial, en el marco de la Ley 12.385 y sus modificatorias, entre otras razones, tornaron desajustados los presupuestos originales, y en consecuencia no han permitido ejecutar algunos proyectos.

A fines de no dilatar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes, el Ejecutivo ha resuelto unificar las sumas de los proyectos 2 y 3 (construcción del anexo del Palacio Municipal, etapa II; y equipamiento de la Secretaría de Servicios Públicos) totalizando 1.867.521 pesos, y destinar recursos a la compra de un camión regador de 8 mil litros, para el mantenimiento de calles no pavimentadas, cuyo valor se estima en más de 1,5 millón de pesos, a financiarse por OM.

Por tal motivo, resulta un excedente de 367 mil pesos que se aplicará a la remodelación de calle Belgrano, etapa II, incorporándose mobiliario al oportunamente previsto.

Este proyecto comprende la intervención del tramo recto de calle Belgrano entre Rivadavia e Iturraspe, esto es demolición de veredas y pavimento; resolución de los desagües pluviales con sus correspondientes rejillas; y ejecución de pavimento y contrapisos.

Esta etapa del proyecto, con un presupuesto global de 1.085.000 pesos, se financiará con aportes de OM por 989 mil pesos y el resto con financiamiento municipal. Esta obra no prevé recupero por contribución de mejoras.

Separación de residuos

También se proponen modificaciones para el sistema de separación de residuos, etapa II, teniendo en cuenta la sanción de la normativa que dispone la separación en origen, la apertura de la planta de reciclaje y los cambios en las políticas ambientales.

Ante la proliferación de minibasurales y el vandalismo sufrido por los Puntos Limpios, se propone la compra de material para la conformación de una estación intermedia de reciclaje, que funcione durante el día recibiendo los materiales reciclables que aporten las empresas y particulares a dicho punto.

La concreción de estas estaciones intermedias se efectuará con una pequeña instalación para resguardo y saneamiento del personal, contenedores que permitan diferenciar los residuos y un alambre perimetral para protección de elementos y limpieza del área circundante. El monto de este proyecto, idéntico al original, asciende a 234 mil pesos, que se financiará en su totalidad con OM.

Resumen de obras

En consecuencia, con las modificaciones propuestas a la ordenanza 4565/14, el resumen del Plan de Obras Menores 2014 es el siguiente:

1- Plan de acceso a barrios (etapa 5): 2.997.922 pesos.

2- Unificado con el 3.

3- Camión Regador: 1.867.521 pesos.

4- Mejoramiento de desagües pluviales Centro II (etapa 1): 831.580 pesos.

5- Mejoramiento plaza Mitre (etapa 1): 777.398 pesos.

6- Remodelación calle Belgrano (etapa 2): 1.085.040 pesos.

7- Separación de residuos, estación intermedia de reciclaje: 354.000 pesos.

Total obras: 7.546.029 pesos (aporte OM: 5.146.608 pesos).