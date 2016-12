Pablo Rada: "Las lluvias provocaron anegamientos temporales y no hubo evacuados"

El subsecretario de Obras Públicas, Pablo Rada; comentó los trabajos que se realizaron luego de la importante tormenta que se abatió sobre la ciudad durante la navidad; destacó que hubo anegamientos temporales y que no hubo viviendas afectadas.

“Desde el domingo por la mañana, acompañado por el intendente, José Freyre y por personal de Obras Públicas; Servicios y Espacios Públicos; Tránsito y Guardia Urbana, salimos a recorrer las zonas del pico máximo del caudal de lluvia, y nos encontramos con una situación muy complicada en muchos lugares”, explicó el funcionario, y detalló que “a las 8.00 Hs la situación era muy compleja, había muchos lugares anegados y la lluvia era incesante por lo que no permitía que escurra; pero por suerte entre las 10 y las 12 Hs en muchos lugares el agua se había normalizado y en otros sectores había desaparecido como por ejemplo Mitre y Lisandro de la Torre, y Sarmiento y Alem entre otras zonas”.

Por otra parte subrayó que se hizo “un registro fotográfico para ver cómo reacciona el sistema de desagüe para un determinado caudal de agua”, añadiendo que “esta experiencia nos permite recapitular y rearmar nuestros sistemas en los sectores que presentan inconvenientes como por ejemplo Pujato y San Luis; donde trabajamos hasta las 16 Hs, mostrándole a la ciudad el compromiso de resolver estos temas”.

Luego Rada informó que hoy hay personal “trabajando en tres lugares puntuales que sufren problemas de anegamiento, que son la esquina de Mariano López y Santa Fe, donde habían tapado para hacer la subida a un lote particular y eso hizo que se corte el drenaje completo y se acumuló agua; en Dimmer y España, se tuvo que llevar el agua por Dimmer hacia Santa Fe y había varios lugares tapados por eso tenemos una máquina trabajando en ese lugar; y en Goumond y Saavedra se dio una situación similar”, también comentó que en zona de lotes del Pro.Cre.Ar “encontramos neumáticos de vehículos, partes de un lavarropas, que complicaron el sistema de desagües haciendo que el agua no salga a la velocidad que tenía que salir”.

Al ser consultado sobre posibles evacuados, el funcionario destacó que “hubo casos de agua en las calles pero no en viviendas, estuvimos en contacto con la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Filippetti, y no hubo evacuados ante las lluvias”.

Seguidamente recordó que “días previos a la tormenta estuvimos trabajando en la laguna del basural y el Área Recreativa Norte; y el barrio Juan XIII que es uno de los más expuesto a inundaciones ante las lluvias hoy por la mañana no tenía nada de agua”.

Por último informó que “vamos a tener una semana de buen clima, lamentablemente habrá lluvia para fin de año, así que nos vamos a preparar para tener capacidad de contención”.