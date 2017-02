Ponen en marcha el registro Municipal de motos clásicas en Venado Tuerto

La subsecretaria de Gobierno, Emilce Cufré, y el concejal Germán Mastri anunciaron la puesta en marcha del Registro Municipal de Motos Clásicas, que en rigor aplica la ordenanza 4757/16 en lo atinente a la regulación de este tipo de rodados, que desde ahora serán identificados con la chapa patente “Moto Histórica Venado Tuerto”.

El Registro consta de una solicitud de inscripción donde se asentarán los datos básicos del titular de la moto, identificación técnica y antecedentes del rodado y el dictamen de una comisión examinadora, que se completará con un número de patente histórica, foto del motovehículo y una verificación policial para constatar que la moto no es producto de un ilícito.

En rueda de prensa conjunta, el edil Mastri, impulsor de la ordenanza, recordó que esta propuesta fue acercada al Concejo por el grupo Motos Antiguas y Clásicas de Venado Tuerto, tomando como referencia normativas vigentes en otras localidades. “El miedo de ellos era que la Municipalidad retire este tipo de motos al no contar con su documentación y patente. Se trata de rodados con un importante valor histórico y que ellos disfrutan personalmente con mucho esfuerzo, pero la idea es que estas motos puedan ser disfrutadas por toda la ciudad. Esperamos que con esta ordenanza puedan circular con confianza y motivar a que haya más vehículos antiguos restaurados y transitando por la ciudad”, remarcó.

Cufré, en tanto, manifestó que la instrumentación de la ordenanza en esencia crea “un Registro de Motos Antiguas que tiene algunos requisitos, para que la gente que quiera hacer el trámite para gestionar la chapa patente, pueda acercarse al Municipio. Vamos a evaluar esta inscripción con la documentación que presenten, para que luego puedan circular con la chapa correspondiente”.

Circular sin riesgos

Conforme con la apertura del Registro, Jorge Amigo, del grupo Motos Antiguas y Clásicas, destacó el apoyo del Municipio, a través de Mastri y Cufré, que brinda la posibilidad “de circular con estas motos por la ciudad sin el riesgo de que sean retiradas”.

La agrupación tiene como objetivo aportar estos históricos rodados en eventos de carácter solidario, entre otros proyectos generados desde el entusiasmo.

“En otras ciudades hay este tipo de emprendimientos y hemos mantenido contacto con grupos de otras localidades. Ocurre que la reglamentación tiene ciertas exigencias que son difíciles de reconstruir en este tipo de motos, como papeles o trámites, entonces ahora podemos circular con todas las condiciones de seguridad”, subrayó Amigo.

Otro miembro de la entidad, Eduardo Guerrero, sostuvo que “como agrupación buscamos educar a los jóvenes a través de lo deportivo, con estos vehículos de distintas nacionalidades que no se ven con frecuencia. De este modo, estamos revalorizando la conservación de muchos motovehículos de esta zona”.

Tras dar lectura a los datos requeridos para sumarse al Registro, Oscar Barbareschi, también integrante de la agrupación, aclaró que “el reempadronamiento de motos venció hace cinco años y no puede hacerse hasta que el padrón no vuelva a abrirse; en consecuencia aquellos que no tienen la documentación como muchos de nosotros tenemos, no pueden circular en forma legal”.

Por los `amantes´ de los históricos fierros, también participó en la rueda de prensa Juan Maceratesi.