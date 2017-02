Distribuidora de Venado Tuerto víctima de la inseguridad

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en nuestra ciudad, esta vez fue el turno de la "Distribuidora Megapack" ubicada en Santa Fe al 1800.

El hecho ocurrió esta madrugada cuando delincuentes ingresaron rompiendo el cielo raso y levantando la chapa de una de las oficinas que se encuentran en el piso de arriba.

Una vez dentro del comercio, los delincuentes revolvieron todo en busca de dinero, pero no encontraron mucho ya que en ese lugar no hay dinero de los repartos; solo cambio que utilizan los camioneros; de todos modos los malvivientes se llevaron este dinero chico.

Antes de retirarse por el mismo lugar en el que entraron, los delincuentes se llevaron el DVR (dispositivo en el que se guardan las imágenes de las cámaras de seguridad).

El lugar cuenta con alarmas, la misma sonó pero la central no dio aviso, por lo que los dueños de esta distribuidora cambiaran las alarmas.

Si bien el efectivo que se llevaron los ladrones es poco, los destrozos que realizaron le costará mucho dinero a este comercio de nuestra ciudad que fue víctima de la inseguridad.