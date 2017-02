Venado Tuerto: Modificaciones a ordenanzas, campañas y controles rigurosos en la venta de alcohol

El secretario de Gobierno municipal, Jorge Lagna, y la subsecretaria de gobierno, Emilce Cufré plantearon nuevas medidas que tomará el Municipio en base al cumplimiento de la ordenanza que regula la venta de bebidas alcohólicas; operativos de Tránsito en conjunto con fuerzas de seguridad; campañas de concientización y controles para evitar Afters y Fiestas Clandestinas en la ciudad.

“El municipio ha tomado algunas medidas adicionales a lo que veníamos haciendo en materia de controles de tránsito, establecimientos nocturnos de diversión, y fiestas clandestinas entre otras cosas”, explicó Lagna, añadiendo que en paralelo se continuará “reclamando más políticas nacionales y provinciales sobre el alcohol y las drogas, en materia de salud pública y los controles que se tienen que hacer sobre lo lugares donde concurre mucha gente”.

Por otra parte, el secretario de Gobierno destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales provinciales y Gendarmería Nacional, “que han derivado en más eficacia en controles, logrando trabajar en conjunto con las áreas de Inspección, Guardia Urbana y Central de Monitoreo con una actitud proactiva en materia de controles de establecimientos de venta de alcohol, y eso terminó en dos procedimientos positivos que fueron derivados al Tribunal de Faltas para que se realice la sanción pertinente”, recordando que no es fácil hacer este tipo de controles porque “hay que agarrar in fraganti a la persona que vende y al que compra alcohol, y con la intervención de la Policía se puede lograr”.

Campaña y compromiso de comerciantes

Seguidamente informó que junto al área de Inspección General “iniciamos una campaña abarcativa e informativa con establecimientos como Supermercados, vinerías y kioscos respecto a las prohibiciones con la venta de alcohol. Es vox populi que en las previas se consume alcohol y eso se consigue en supermercados, o establecimientos liberados para vender, pero no ponen atención en detectar que el que está comprando es un menor”, y señaló que en ese sentido “hicimos un relevamiento, y una notificación a todos los establecimientos que derivará en una campaña gráfica, buscando el compromiso de los comerciantes; además estuvimos reunidos con los propietarios de Boliches bailables, y en esta semana nos vamos a reunir con propietarios de bares, para que se involucren en las campañas de prevención de drogas y alcohol. El fin de semana inició en dos confiterías de la ciudad con avisos audiovisuales y una campaña gráfica; la idea sería unificarla con los empresarios y el aporte municipal”.

En cuanto a las ordenanzas locales y las Leyes Nacionales que terminan incumpliendo algunos comerciantes, recordó que “de 0 a 8 no se puede vender alcohol, y también está la prohibición general de que no se puede vender alcohol a menores”.

Tránsito y alcohol

Luego, la subsecretaria de gobierno, Emilce Cufré subrayó que desde el Municipio “nos preocupa y nos ocupa el tema del alcohol en los jóvenes, más aún si se mezcla con psicofármacos”, añadiendo que más allá de las campañas que se organizan, y las charlas que dicta el Organismo de Educación Vial en los colegios, “hacemos operativos de prevención, sanción y controles de alcoholemia que se extienden a toda la semana”.

Asimismo señaló que “la preocupación por parte del Estado es cómo coordinamos acciones que lleguen a los adolescentes”.

Además, informó que, junto a otras áreas del Ejecutivo, “estuvimos reunidos para poder hacer una campaña y un programa que junte a varios sectores en cuanto a prevención, como la familia y los empresarios de la noche, para que los adolescente puedan divertirse de una manera sana”, y esto se logra “aunando esfuerzos”.

Afters y Fiestas Clandestina

Por otra parte, Jorge Lagna comentó que “en el trabajo conjunto que realizamos con la Policía, estamos recibiendo denuncias sobre el funcionamiento de algunos After y Fiestas Clandestinas en quintas de la ciudad; y el fin de semana se pudo detectar una en una quinta que ya fue notificada sobre las consecuencias de la Ordenanza y las fuertes multas que pesan sobre ello”.

Modificaciones a las ordenanzas vigentes

Por último, se refirió al acceso y permanencia de menores a lugares prohibidos, “vamos a proponer una modificación legislativa que puede generar polémica”, señaló, y luego especificó que “según nuestras ordenanzas, el control y permanencia de menores está en manos de los empresarios que están autorizados a pedir documentos para demostrar la edad de la persona; por eso vamos a proponer la modificación para que sea obligatoria la posibilidad de que pidan documento; y también la obligación de que el empresario tenga seguridad privada o contrate adicionales de la fuerza de seguridad provincial para esta tarea”, finalizó.