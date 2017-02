Bancos en Venado Tuerto con atención restringida jueves y viernes

El secretariado general nacional de la Asociación Bancaria (AB) decidió la realización de "asambleas preparatorias de un paro nacional" para este jueves y viernes próximos ante "la negativa de las cámaras empresarias a abonar el acuerdo paritario", firmado el 23 de noviembre último.

En Venado Tuerto la forma de protesta se decidió hace pocos minutos; en las últimas dos horas no habrá atención al público de ningún tipo. Es decir que habrá actividad normal desde las 7:15hs. hasta las 10:15hs. y a partir de esta hora los Bancos cerrarán las puertas y no atenderán al público. Se realizarán asambleas en casi todos los bancos de nuestra ciudad.

El único Banco que tendrá atención normal en Venado Tuerto es el Credicoop, porque es el único en nuestra ciudad que cumplió con lo acordado.

A nivel nacional, el gremio responsabilizó por "las consecuencias" del conflicto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a las entidades involucradas en "la mora y el desacato".

La Bancaria convocó al plenario de secretarios generales de seccionales para el lunes 13, a fin de determinar "la fecha del paro nacional bancario".

El conflicto se desató luego que el Gobierno frenara el acuerdo salarial firmado en diciembre, ya que el convenio superaba el techo de incremento que pretenden imponer desde la Casa Rosada. De concretarse el aumento los trabajadores bancarios conseguirían una mejora de 24% para sólo tres meses, cuando el Ejecutivo pretende que las subas no superen el 18%.

En este marco, la cartera laboral decidió apelar el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que instó a las cámaras a pagar el incremento y le pidió al Ejecutivo no interferir.

El acuerdo de los bancarios disponía el pago de una suma no remunerativa de $8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $25.000. Otra suma de $10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $25.000 y $35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.

El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionar un 10 por ciento de todas las remuneraciones.