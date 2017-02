Picantes declaraciones de Jorge Lagna contra Leo Chiarella

El secretario de Gobierno Jorge Lagna detalló las tareas que viene realizando el Ejecutivo a los efectos de mejorar el servicio que brinda la Oficina de Carné, y aclaró que “es un tema que hace rato venimos trabajando, ciertos cambios no dependen de nosotros, si en lo que es infraestructura para brindarle al vecino comodidad a la hora de tener que hacerse el carné o renovarlo”, ampliando detalles explicó que la oficina municipal que trabaja con el Sistema de emisión de Licencias de Conducir, cumple tareas para la Provincia de Santa Se, con directivas y normativas nacionales que no se pueden evadir, porque esta todo sistematizado. “Lleva todo un procedimiento que es imposible hacerlo en dos horas”, subrayó.

Al respecto el funcionario aclaró, “Me comuniqué con funcionarios de Rosario, que están en el tema y desmintieron que en dos horas te haces el carné, o 90 min, como señaló el concejal Leonel Chiarella”, afirmó. “No se dice toda la verdad, porque primero tenés que conseguir un Certificado de Antecedentes de Tránsito (CeNAT), luego la revisación médica, y por último el examen”, detalló

Con respecto al uso de las computadoras para la realización de los exámenes, Lagna respondió que “Las modificaciones son cuestiones legislativas y desde ese ámbito deben pedir cambiar para que las personas adultas usen en papel, a los fines de que se vayan superando esas barreras, les brindamos a ese sector cursos de computación rápida, pero estamos condicionados por el sistema”, reiteró.



Remodelación del espacio

Luego, el funcionario manifestó que “Hace un tiempo se amplió la oficina de Carné, utilizando el espacio físico que correspondía a la Dirección de Educación- que actualmente está funcionando en 9 de Julio 530; continuamos con el traslado de la Oficina de Taxis y Remises a Ovidio Lagos 261, y ese espacio también será utilizado por Carné. El proyecto de remodelación está a cargo del arquitecto Esteban Monje que ya viene trabajando en el lugar, con el objetivo final de lograr el confort a la hora que la gente se tenga que hacer el carné o su renovación”, detalló el funcionario.

Asimismo, comentó que vienen gestionando para que el CeNAT se realice en un solo lugar y así reducir el tiempo de trámite, “estamos esperando que la provincia lo autorice, y la demora en autorizar dicho pedido se debe a que ellos se encargan de capacitar a los operadores y están esperando que sea un número considerable”, advirtió. Analizando luego, “ hace ya un año que estamos trabajando en optimización de este servicio, que tiene una alta demanda por la cantidad de vehículos que hay en la ciudad, no es un movimiento espasmódico porque un concejal apela a la modalidad del oportunismo y demagogia basado en mentiras”, señaló en referencia a las declaraciones del edil Chiarella, y ejemplificó “Nos culpó de haber robado un millón de pesos por el pavimento, y quedó demostrado que no fue así; al igual que denunció cualquier cantidad de narcotraficantes y no hay ninguno preso; o crear una guardia urbana con cien personas desarmadas para perseguir delincuentes, que fue un disparate jurídico”, advirtió Lagna, agregando que “Por lo visto, el trabajo de Chiarella se limita a reunirse una vez por semana en el Concejo y diciendo barbaridades”, remarcó.