Estafa en el Corralón Municipal de Venado Tuerto: "Un auto y 38 motos"

En el día de ayer salió a la luz la estafa que se realizó en uno de los corralones de nuestra ciudad en el cual se retiraron varias motos y hasta un auto con certificados apócrifos y falsificación de firmas. El caso tomó mucha repercusión, hay dos personas detenidas y la investigación esta bajo las órdenes del Fiscal Mauro Blanco.

Esta mañana, Sergio Bologna, Juez del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Venado Tuerto, se refirió al tema: "Esta causa se inicia el día 25 de enero. Yo estaba de licencia (vacaciones) y me llaman del Corralón Municipal diciéndome que una persona había ido a retirar una moto, pero el jefe del corralón me dice que la moto la liberé yo en el mes de octubre. Le pido que investiguen, y me dice vení que acá hay una irregularidad".

Más adelante Bologna comentó: "Ese mismo día fuimos a Fiscalía a hacer la denuncia correspondiente; nos entrevistamos con el Fiscal Blanco y le hicimos el aporte, no solo de este expediente (el de la persona que inició la investigación el 25 de enero) sino que le dimos también otras liberaciones, fueron 18. También le hicimos saber a Fiscalía que iba haber más casos. La Fiscalía tomó el caso en su manos y eso permitió desandar un camino para ver que era lo que estaba pasando sobre estas liberaciones fraguadas".

Dando más detalles del caso, el Juez Bologna, confirmó que los vehículos retirados del corralón municipal bajo estafa fueron: "Un auto y 38 motos".

"La mayoría de esos rodados ingresaban sin chapa-patente a los corralones. Cuando los liberaban lo hacían con patente y con el número de motor y chasis; información que nosotros no la tenemos. Acá hay un dato que sale de algún lugar que dice que moto ingresó, después de como se obtiene los datos es obviamente gente de afuera de la Municipalidad". Afirmó Bologna.

"No apareció nunca un titular registral, nunca vino nadie, no registra movimientos. El acto de retiro va un bibliorato, no va al expediente". explicó Bologna sobre las motos retiradas, afirmando que eran "motos sin dueños".

"El sello esta adulterado y la firma es un garabato extraordinario. Además el papel que se utilizó no es el que utiliza el Tribunal de Faltas", declaró Bologna sobre los certificados truchos que se presentaban para retirar los vehículos de los corralones.