Vernetti: “Necesitamos acelerar el ritmo de obras municipal”

Autoridades de la Asociación Civil Jesús Misericordioso y vecinos de la dicha Institución convocaron a una reunión a Concejales y distintos funcionarios a raíz de plantearles la inquietud por el problema de inundaciones en calles de ese sector. El Concejal Socialista Fabián Vernetti, quien estuvo presente, realizó una síntesis de los temas y propuestas: “El disparador es que la zona se inunda con facilidad y el agua tarda en evacuarse porque está en el trayecto que recorre parte del agua de la ciudad para llegar a desembocar en la laguna del basural. Las obras definitivas son dos: el emisario de calle Brown, obra que se detuvo en calle 26 de abril, faltando dos cuadras para llegar a la esquina de Brown y República Irlanda, y el entubamiento de zanjas frente a la institución, ya que prácticamente se ha comido las veredas, todo queda bajo el agua y los niños y familias concurren en una situación de peligro latente.”

Respecto a las conclusiones, Vernetti manifestó que “fue una reunión muy amable, y funcionarios municipales acordaron con autoridades vecinalistas avanzar en algunas obras coyunturales que son económicas, no resuelven el problema de fondo, pero traerán alivio. Se trata de hacer un alteo en calle Hipólito Yrigoyen de tal modo que se desvíe parte del agua en un nuevo trayecto por la zona rural, descomprimiendo el caudal”.



Sobre el emisario

El concejal socialista también hizo un repaso de los planteos históricos y propuestas, y hasta asignaciones de dinero que ha realizado el Concejo para avanzar más rápido en la concreción de obras. El subsecretario de Obras Públicas, Pablo Rada, explicó que van a terminar esas dos cuadras de emisario cuando finalicen con el de calle Piacenza, que también es una gran necesidad. “Le propuse una solución económica para hacer los dos emisarios a la vez, pero me dijo que no era problema económico, sino falta de capacidad operativa. Que admitieran con naturalidad que el problema de construcción de emisarios no es la falta de fondos, sino la capacidad del municipio de construirlos me sorprendió. En un año sin grandes lluvias, lo máximo que se comprometen a avanzar es cinco cuadras, y en años lluviosos, solo tres. Estamos en problemas: por falta de máquinas y de personal capacitado, el avance es tan lento que tardaremos décadas a éste ritmo para clausurar todos esos zanjones vergonzosos.”



Sobre el entubamiento

“Entubar frente a la institución Jesús Misericordioso es una obra urgente y mucho más fácil de hacer. Propuse priorizar el entubado pero me dijeron que el problema es la plata, entonces quedé desconcertado. La plata es problema para el entubado, pero no lo es para el emisario. No se entiende, se invertirían 200 mil pesos en tubos y los emisarios salen millones, es una tremenda contradicción. La Municipalidad debe realizar esta obra ya, no es un monto significativo para el presupuesto que maneja”, concluyó el Concejal.