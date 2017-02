Reunión en Venado Tuerto: Fuerte apoyo a los empleados de la fábrica tomada en Carmen

Esta mañana se realizó en Venado Tuerto una reunión entre Legisladores Provinciales, representantes de Atilra y empleados de la fábrica Chateaubriand en la cual los políticos demostraron su apoyo hacía los trabajadores y se comprometieron a seguir de cerca este asunto, de la misma manera que lo vinieron haciendo desde que se inició el conflicto.

En la reunión estuvieron presentes, entre otros, los Diputados Provinciales Oscar Pieroni, Julio Eggumann y Miguel Solis, el Senador Lisandro Enrico, representantes de Altira y varios de los empleados de la fábrica de quesos Chateaubriand de Carmen.

Oscar Pieroni comentó: "La problemática de esta empresa para nosotros tiene mucha importancia, una empresa que cae es un problema grave para cualquier lugar, y para localidades pequeñas como Carmen y Murphy (varios de los empleados son de este último pueblo) es mucho más grave. Nosotros pretendemos estar encima de la situación y tratar de visibilizar el problema, de seguirlo, tratar de garantizar los derechos de los trabajadores y de preservar la fuente de trabajo. Por eso esta mesa; estamos juntos, trabajando y respaldando a los trabajadores".

Por su parte Lisandro Enrico comento: "Estamos acompañando el reclamo de las familias y los trabajadores de Chateaubriand, unir toda la fuerza política en torno a la solución del conflicto laboral, apoyar el reclamo y bregar para la puesta en funcionamiento de esa planta, esperamos que sea por la vía correspondiente; que es atravez del empresariado que invierta y de trabajo, sino también vamos a apoyar la iniciativa de los propios obreros que es formar una cooperativa de trabajo. Estamos mostrando un frente político común en apoyo de la reapertura de la fuente laboral".

Juan Ramón Lucero, Secretario de ATILRA, comentó sobre el conflicto: "Esto se inicia a partir del día 30 de diciembre cuando Aldo Muscolini, el dueño de Lácteos Chateaubriand, decide no comprar más materia prima (leche). A partir de ahí decidimos con los compañeros tomar la fábrica en forma pacífica para resguardo de las fuentes de trabajo. De un día para otro decidió no comprar más la leche".

Los presentes también recordaron que a los empleados se le deben dinero de sueldos, además de que en varios meses no se le pagó aportes y siguen denunciando que la empresa sufrió un vaciamiento sistemático.

Por otra parte Lucero afirma que la fábrica es rentable económicamente y recordó que a varios trabajadores le llegó un telegrama de despido y que en la semana tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo en la cual se dictó conciliación obligatoria (reunión en la cual no estuvo presente el dueño de la fábrica).

Todo hace parecer que Aldo Mucolini no tiene intenciones de seguir con la fábrica y de resolver este conflicto, por tal motivo se están estudiando que alternativas se pueden tomar: "Una de las alternativas que se abaraja, informalmente, era la posibilidad de la venta de la empresa (habría empresarios interesados en comprarla). Pero si la situación derivara en otros carriles se podría pensar en un Cooperativa, pero para esto habría que contar con el apoyo del dueño, o que sea atravez de un falló judicial, pero esto es mucho más lento y complejo". Explicó el Diputado Pieroni.

Por el momento la toma de la fábrica continúa, los trabajadores están luchando por su fuente laboral, mientras que el dueño no se hace cargo de esta situación. Luego de que se dictó conciliación obligatoria, el lunes habrá otra reunión en el Ministerio de Trabajo para analizar como continúa este conflicto.