El Municipio brindó detalles a los Concejales sobre la causa corralón

Sobre el mediodía de hoy, funcionarios del área Gobierno e integrantes del Tribunal de Faltas se presentaron en el edificio de Vías y Obras para dar detalles a los concejales sobre los avances de la causa corralón. Los funcionarios informaron, sobre pruebas y documental que ya fueron entregadas al fiscal de la causa, Mauro Blanco, tras tomar conocimiento de que se estaba produciendo un fraude con oficios apócrifos del Tribunal de Faltas y las medidas internas que se adoptaron al respecto.

“Fue una reunión extensa en la que participaron los dos jueces, Yanina Ferreyra y Sergio Bologna; el doctor Homero Domínguez De Soto que es el nexo que la Municipalidad tiene con Fiscalía para acelerar todos los pedidos que nos haga en cuanto a documentación y demás elementos; y la doctora Cecilia Agulló que está llevando adelante una información sumaria para investigar la posible responsabilidad por acción u omisión de los agentes municipales que derivó en la imputación de un agente municipal (el sábado) y luego se hizo un sumario administrativo contra ese agente”, comentó el secretario de Gobierno, Jorge Lagna luego de la reunión.

Seguidamente subrayó que desde el Ejecutivo “quisimos informar sobre esta estafa con las motos del corralón, lo que se había hecho con Fiscalía y lo que hicimos internamente. Así como hicimos con la justicia de ponernos a disposición, lo hicimos hoy con el Concejo”, y detalló que en el recinto “contestamos las inquietudes de los concejales sobre lo que conocemos de la investigación, sobre lo que hemos investigado nosotros; y abrimos un canal de diálogo porque esta no será la única reunión y a medida que la investigación avance lo seguiremos informando”.

Al ser consultado por los medios si los imputados eran ‘punteros políticos’, Lagna detalló que “de los dos imputados, sólo uno es agente municipal; tiene militancia política como muchas personas la tienen, pero hay un hecho muy claro; si hubiera tenido un favor político de los jueces no debería haber apelado a falsificar sellos, firmas y documentos”.

Por otra parte, el secretario informó que “en principio no hemos detectado, todavía, que se hayan robado motos; los casos que se vienen dilucidando se trata de infractores que tenían la moto secuestrada, debían una multa o no tenían toda la documentación y acudían a estos gestores -o se les ofrecían en las inmediaciones del Tribunal- para retirar la moto sin pagar la multa; aunque no se descarta que puede haber pasado, y eso derivaría en otras medidas”.

Por último, se le consultó si podría haber más empleados municipales implicados en la causa, “por lo que el fiscal nos puede adelantar a nosotros, no; pero queremos que la investigación continúe”.