Los Concejales de Venado Tuerto se refirieron a la causa corralón

Esta mañana representantes del Municipio, encabezados por el Secretario de Gobierno Jorge Lagna, se hicieron presentes en el Concejo para dar detalles de la causa corralón. Luego de dicha reunión, algunos de los concejales opositores se refirieron al tema:

Leo Chiarella: "Corrupción en el corralón: Los imputados, punteros del Municipio. ¿Complicidad o casualidad?

"El destape de las estafas y de la adulteración de documentos para retirar vehículos del corralón y luego lucrar con eso, es una muestra del descontrol y la corrupción que venimos denunciando en ésta gestión Municipal."

"En la reunión que mantuvimos los concejales y miembros de la intendencia municipal, nos topamos con las mismas excusas de siempre, “la culpa es de otro”, siguen sin hacerse cargo de la situación".

"Surgen muchas preguntas: ¿El Intendente y su gabinete estaban ajenos a estas prácticas? ¿Nunca nadie vio nada? Cuesta creer que nadie sabía nada cuando sabemos que personas imputadas (como Pitu P.) son “punteros” políticos de esta gestión municipal".

"Hasta ahora, el Intendente José Freyre no ha dicho nada al respecto. Reina el silencio. Quiero decirles, “la culpa no es de otro”, acá hay responsables políticos y no políticos de la estructura corrupta que opera en el interior de la municipalidad".

"Vamos a colaborar con la justicia en todo lo que necesiten para que los involucrados en esta situación respondan como debe ser".

Fabián Vernetti: "“El intendente tiene que explicar por qué le dio empleo a ésta persona”

Funcionarios municipales admitieron públicamente que una de las personas acusada por el escándalo de extraer de los corralones vehículos en forma ilegal, fraguando para ello documentación pública, es empleado municipal.

Al respecto, el concejal socialista Fabián Vernetti manifestó que “el acusado ya aparece contratado por el intendente Freyre en 2014 como auxiliar en la Subsecretaría de Protección Ciudadana. En ese momento me llamó la atención cual podría ser la función que desempeñaría, porque no existía dicha Subsecretaría, no había ninguna repartición con ese nombre, ningún funcionario a cargo, nada. De modo que la gran pregunta que hacía en ese momento era ¿Cuál era su función? Incluso recuerdo haber hablado con gente a cargo de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, y de Convivencia Ciudadana, y ambos desmentían tener a ésta persona bajo sus órdenes”.

Posteriormente, explicó Vernetti, el nombre de ésta persona “ya formó parte de cada lista de empleados a los que pude tener acceso, lo que no pude corroborar es si actualmente reviste en planta permanente o sigue contratado, ya que no recibimos el Boletín Oficial como indica la ley. Tampoco se encuentra publicado en la página web oficial de la municipalidad, dónde solo se puede acceder a los boletines hasta septiembre de 2015.

Por otro lado, en la página web del municipio existe un link que invita a entrar a conocer el listado de personal municipal, pero la persona en cuestión no aparece, quizás porque el listado de personal que allí consta dice pertenecer a la planta de 2011. Esa reticencia a informar como corresponde, a gobernar con transparencia hace que como Poder legislativo nos falten elementos para poder controlar adecuadamente”

Vernetti no dudó en señalar al intendente como responsable del problema que acaba de estallar: “Este tipo de cosas también lleva el sello de la Gestión Freyre. Quisiera que nos explique el máximo mandatario en virtud de qué méritos y antecedentes esta persona fue contratada para desempeñarse auxiliar en la Subsecretaría de Protección Ciudadana, de qué se trataba su tarea, ya que no existía el área según la propia documentación municipal, y como llegó a estar ahora justamente asignado a un área tan sensible como el Tribunal de Faltas. Porque para llegar a cometer estos delitos, a planearlos y ejecutarlos, justamente hace falta información proveniente desde el interior del propio municipio”.

“Todos sabemos, al menos, parte de la verdad. Esta persona se desempeñaba como puntero político partidario del intendente, y en pago, se le retribuyó con un lugar en el municipio. Es una característica que tiene éste gobierno municipal, jamás diferenció lo partidario de lo público, y por eso creo que tiene en todo esto mucha más responsabilidad de la que quiere asumir, y muchas más explicaciones que dar”, culminó Vernetti.

Viviana Downes: "Hay cosas que no cierran"

"A mi no me termina de cerrar el tema de donde salieron los datos de todos estos vehículos que nunca habían sido reclamados y salen del corralón con los oficios adulterados; alguién ha brindado la información".

"Yo confío en la Justicia y esperemos que se llegue a buen termino. De adentro sale la información, que capturen a la gente de alrededor del tribunal de faltas me parece un relato un poco insostenible".

"El Municipio nos dijo que comenzó el sumario administrativo y se le pidió que tengan en cuenta vi solo hay un empleado detenido, y sino que se vea la cadena de responsabilidades".