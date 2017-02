Norma Orlanda y Alejandra Felippetti se refirieron a los posibles fraudes en las ventas de terrenos municipales

La secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Norma Orlanda junto a la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Alejandra Filippetti, ampliaron esta mañana las palabras del intendente José Freyre sobre posibles fraudes en ventas de terrenos municipales.

“Se tomaron medidas para restringir cualquier tipo de maniobras que se prestaban a que chantas estafarán a la gente, recordando denuncias públicas que el Municipio consumó en contra de abogados, de supuestas inmobiliarias, o de gestores que estaban avanzando en la venta de lotes privados que no eran propios”, había comentado ayer el Intendente José Freyre a los medios locales.

“Pudimos ver en los medios, declaraciones del senador Lisandro Enrico, en la que habla que el concejal Lionel Chiarella -de su mismo espacio político- iba a investigar ‘maniobras parecidas a las ocurridas en el corralón con las motos’ sobre la venta de terrenos”, comentó la secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Norma Orlanda, añadiendo que “el tema terrenos y viviendas en esta ciudad y en todo el país es un tema muy sensible y serio; y no se puede salir a decir livianamente que hay cuestiones no lícitas dentro del Banco de Tierras de la ciudad”.

Por otra parte, recordó que “hace seis años atrás fuimos los primeros denunciantes, porque había gente que se acercaban a nuestros despachos, algunas personas que habían sido estafadas por algunos privados o personas que decían ser dueños de terrenos, que les vendían terrenos en entregas de cuotas a otros ciudadanos que ante la desesperación por tener su propia vivienda caían en estas estafas”, y reiteró que desde el ejecutivo “fuimos los primeros denunciantes y hemos alertado a través de los medios, que la gente ante cualquier duda, se acerque al Municipio que hay oficinas para atender sus casos, con los cuidados correspondientes para que no haya personas que accedan a la información si no ameritan ser los dueños de ese lugar”.

También informó que “hace cuatro años, aquellos terrenos que no tenían pago de impuestos de los últimos ocho años, ingresaban bajo la figura que creamos nosotros, que se llama ‘estado de abandono’, y se encriptaban los datos para su cuidado. Posteriormente se citaba a los últimos dueños y muchos se pusieron al día y están pagando los impuestos como corresponde, y con la documentación que corresponde”, añadiendo que para seguir sumando transparencia “en el 2012 se creó la Comisión de Tierras, donde la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Filippetti forma parte y actualmente dos concejales, Viviana Downes y Fabian Vernetti también la integran. Por eso si algún concejal tiene dudas, que lo aporte -vía sus representantes- a este espacio que se reúne una vez por mes”.

Luego, la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Alejandra Filippetti, comentó que “desde el área social, muchas veces, además de la demanda de vivienda y tierras para las personas que no tienen recursos para acceder, es un área que recibe denuncias de personas que adquirieron un terreno que no está en condiciones legales o por ofrecimiento”, señalando que “siempre se impulsó que hagan la denuncia penal; y de hecho, acompañamos a las personas en algunas situaciones, pero muchas veces hay reticencia de los damnificados a hacer la denuncia, y no se puede continuar con la investigación”.

También recordó que “desde esa gran estafa de la venta de terrenos, donde se encontraban en un lugar dos o tres compradores, se dijo desde el municipio que las personas antes de adquirir un terreno recurran a la municipalidad a informarse al respecto”.

Por último, recordó que “la oficina de desarrollo territorial, a cargo de Tomás Boyle, recibe dudas y denuncia; y han venido concejales de la oposición, los mismos que libremente denuncian corrupción cuando la justicia está investigando, con lo sensible de este tema. Hablar ligeramente de cuestiones que necesitan ser investigadas, acusando de corrupción, cuando al ser funcionarios públicos y tomar conocimiento de un delito de instancia pública -o privada- tiene la obligación de hacer la denuncia penal”, y finalizó: “esperamos que se acerquen al Municipio, que averigüen, que pregunten o que lo investigue la justicia”.