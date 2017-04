El Municipio de Venado Tuerto no dio permiso para instalar una antena del 911, pero le permitió a Gendarmería colocar una en el Palacio Municipal

EL MUNICIPIO NO CONCEDIÓ PERMISO PARA INSTALAR ANTENA DEL 911

El director de Medio Ambiente, Martín Bonadeo, se refirió al requerimiento realizado el martes pasado en el Concejo sobre el emplazamiento de una antena de 70 metros de altura -que utilizará el 911-, en un sector del predio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en barrio Belgrano.

En enero de 2016 ingresó el pedido para instalar la antena en ese lugar y desde el área de Planeamiento se les dijo que no se podía en ese sector por las características de la antena. De hecho, no estamos autorizando la colocación de este tipo de estructuras en el ejido urbano, es decir aquellas que tienen riendas, sólo pueden colocarse las monoposte”, explicó el funcionario, ratificando que el Municipio no concedió al autorización tramitada y sugirieron a las autoridades provinciales que buscaran otro lugar.

“En febrero de 2017 vino el secretario de Comunicaciones y nos informó que iban a poner la antena, que será el soporte para el sistema de comunicaciones de la Central de Emergencias 911. De hecho, el intendente (José Freyre) ya había tramitado ante el Ministerio de Seguridad que se instalara una central del 911 en la ciudad para mejorar la comunicación en materia de seguridad, dado que los vecinos alertaron sobre dificultades para contactarse”, señaló Bonadeo.

Y agregó que la estructura necesaria es de gran altura (70 metros) y servirá para mantener conectada a toda la ciudad, “es parte de un despliegue que está haciendo la Provincia en materia de seguridad y que incluye el emplazamiento de antenas en las cabeceras de Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe y Rosario. Estamos conformes con integrar esa proyección, pero el problema es el lugar donde decidieron colocarla. Para evitar inconvenientes les ofrecimos cuatro lugares alternativos: uno es la antena que la Provincia ya tiene instalada -de casi 100 metros- en el predio de lagunas de Obras Sanitarias, y por ser de ellos no tendrían ningún gasto. Otros lugares son cerca del hospital, en la Secretaría de Servicios Públicos y en la Rural”, detalló.

Sin embargo, las autoridades provinciales llegaron a la conclusión de que no podían modificar la ubicación del terreno, sobre todo porque ya hay una licitación terminada y que ganó BGH, y los pliegos incluían el lugar y la posibilidad de que el alcance fuera para toda la ciudad, “en consecuencia si la antena se corriera de lugar ellos dicen que se pierde esa posibilidad de amplio alcance a toda la ciudad, y sólo se podría mover unos 300 o 400 metros. Además nos dijeron que si queríamos la antena tendríamos que aprobar la excepción y en ese momento optamos por privilegiar la seguridad por sobre lo urbanístico”, subrayó.

GENDARMERÍA INSTALÓ ANTENA EN SEDE MUNICIPAL

Homero Domínguez De Soto, profesional del equipo de la Secretaría de Gobierno, informó sobre la colocación de una antena en el Municipio local, que permitirá a Gendarmería Nacional una mejor comunicación.

Al respecto el funcionario señaló que “esto es gracias a gestiones que realizó el intendente (José Freyre) en Buenos Aires” y describió que “se acercó gente del Batallón de Comunicaciones de Rosario a los efectos de instalar equipos de comunicaciones para el escuadrón que trabaja en Venado Tuerto”.

Más adelante, el abogado entró en detalles: “Estos son equipos de última generación, ellos nos habían ido pidiendo distintas antenas para instalarlos, nosotros le ofrecimos diferentes lugares y ellos eligieron una que se encuentra en el Palacio Municipal y que utilizamos para comunicaciones de tránsito y servicio de ambulancia municipal” y agregó: “Ahora Gendarmería va a tener un alcance de comunicación de alrededor de 90 kilómetros, eso es importante estratégicamente para el sur de Santa Fe, porque no solo van a estar cuidando el área de seguridad vial de las rutas 8 y 33, sino que llegarían a donde ellos están apostados, que es el operativo de tránsito de la laguna La Picasa”.

Domínguez De Soto se ocupó de aclarar que esto es exclusivamente para Gendarmería y que una de las características de estos equipos es que están encriptados. “No van a poder ser escuchados por otros handys”, señaló el funcionario y contó sobre el trabajo del Municipio para que la comunidad venadense pueda verse beneficiada en cuestiones de seguridad. “Hemos realizado gestiones para que un handy quede en la central de monitoreo y así poder estar comunicados”.

Por último, el funcionario comunicó que Gendarmería tiene dos secciones, “una de seguridad vial y otra de seguridad ciudadana, hoy se ven diezmados en la ciudad, ya que reciben órdenes de abocarse a trabajos de control en la ruta 7, por la situación de La Picasa”.