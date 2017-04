"No Te Va Gustar" la volvió a romper en Venado Tuerto

Anoche la exitosa banda "No Te Va Gustar" se presentó por segunda vez en nuestra ciudad. Esta vez el show se llevo a cabo en el Estadio Olimpia ante una buena cantidad de público que coreó durante toda la noche las canciones de la banda uruguaya.

Pasadas las 21:40hs. la banda liderada por Emiliano Brancciari piso el escenario y el público vibró con "Más Mejor"; una potente canción para abrir el show. El arranque fue demoledor con "Cero a la Izquierda" y "Fuera de Control", en esta última canción Emiliano gritó "Buenas noches Venado", dando inicio a un recital perfecto.

El show continuó con "Llueve tranquilo" y "Al Vacío", dos temas un poco más tranquilos, pero con mucha potencia y coreados por todo el público. La adrenalina volvió a subir con "A las Nueve" y "Tu Defecto es el Mio".

En medio del show la banda tocó "Para cuando me Muera", adelanto de su nuevo disco "Suenan las Alarmas" que esta próximo a salir.

Luego de esa nueva canción, NTVG siguió repasando sus grandes éxitos; "Comodín", "Sin Pena Ni Gloria", "Ese Maldito Momento" y "Clara" fueron interpretados por la banda, y el público se lo agradeció cantando cada estrofa. "Prendido Fuego", su último hit, que también estará en el próximo disco, fue otra de las grandes canciones que la banda tocó.

Sin dar respiro, y siguiendo con el repaso de sus 20 años de historia, los uruguayos continuaron con "Chau", "El Camino", "Tan Lejos", "No Hay Dolor" y "Te Voy a Llevar". Con esta última canción Emiliano dijo: "Hemos pasado una noche increíble, nos vamos con mucho cariño. Ojala volvamos pronto".

Luego de algunos segundos después de retirarse del escenario, la banda volvió para despedirse con todo con "Pensar" y cerrar el show con "Volvé a tu Casa". El líder de NTVG agradeció a los presentes; "gracias por venir a pesar de la malaria que hay en el país, algo que nos duelo mucho. Nos sentimos como en casa, muchas gracias Venado", fueron las palabras de Emiliano.

Fueron más de dos horas de show, en las cuales NTVG tocó 31 canciones, repasando sus más de 20 años con la música; una historia cargada de éxitos y que promete seguir con su próximo disco.

Fue un gran show el que brindó la banda, los presentes se fueron llenos de música y adrenalina. NTVG se entregó por completo cantando todos sus éxitos. Fue un gran espectáculo, tanto en lo musical, como en lo organizativo y en la respuesta del público. Los fanáticos se fueron con las ganas de que el reencuentro entre NTVG y los venadenses se lleve a cabo lo antes posible.