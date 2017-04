Presupuesto 2017: Vernetti plantea falta de partidas importantes

El concejal Fabián Vernetti analizó el proyecto de Presupuesto Municipal 2017, marcó una serie de dudas sobre diferentes puntos planteados por el Ejecutivo y algunas objeciones sobre cifras que consideró que son incorrectas.

Si bien valoró que ya se realizó una primera reunión de trabajo con el secretario de Desarrollo Productivo, Fabio Fernández, y con el Contador General Roberto Spadoni; el edil socialista pidió una serie de datos y correcciones que consideró necesarias para poder avanzar con la aprobación del Presupuesto.



Millones faltantes

En cuanto a los ingresos previstos para este año, Vernetti observó que “no se encuentra la partida Fondo Federal Solidario, que tiene como destino la inversión en obra pública y que en el año pasado representó un ingreso de 8,5 millones de pesos”.

En cuanto a los ingresos tributarios, el concejal planteó que la partida Ingresos Sistema Municipal de Videovigilancia consta de 3,2 millones de pesos, pero debería ser superior, dado que “corresponde al ingreso específico asignado del 8 por ciento de lo percibido con la TGI, por lo tanto debería ser aproximadamente de 6 millones de pesos. De todos modos, no podemos tener certeza ya que no vino discriminado el ingreso por TGI urbana y rural”, aclaró.

En cuanto a los egresos, entre otras cuestiones Vernetti puntualizó que en la partida del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) la Municipalidad asigna 5,5 millones de pesos. Sin embargo, el monto asignado debe corresponder al 5 por ciento de la coparticipación provincial de Ingresos Brutos (97 millones) y Impuesto inmobiliario (63 millones), “por lo tanto corresponde asignar para el presente año 8 millones de pesos”.

En la Partida Gastos Cordón Cuneta hay asignado un monto de $ 850.000, cuando a través de la Ordenanza 4804/16 el Concejo aprobó un monto de $ 15.637.596, consistente en la ejecución de 84 cuadras de cordón cuneta. Del monto fijado, $ 8.030.727,96 se financiaban con aportes de la Ley 12.385 y $ 7.606.868,67 por financiamiento

municipal. ¿Se debe asumir la no concreción de la obra anunciada durante todo el 2017, a partir de una asignación presupuestaria que apenas alcanza al 10 % del monto fijado?

Otro punto que le llamó especialmente la atención al concejal es que para el Albergue Municipal solo se destinan 50 mil pesos para todo el año, ya que si se va a implementar la Ordenanza que creaba un lugar para la gente en la calle, esa cifra es irrisoria.



Partidas que no figuran

Vernetti detalló la ausencia de Partidas que son fundamentales, como Recolección Residuos Mayores, la banda Municipal Cayetano Silva, la construcción de la casa de Don José Favoretto, que aún se adeuda, y el Programa de construcción y Reparación de Entubados y Desagües, que es por Ordenanza 3567/08. Respecto a éste último tema, el socialista expuso que “se trata de la sobretasa por obras de desagües que pagamos los venadenses y éste año prevé un ingreso de $ 7.450.000. Sin embargo, la Partida de inversión no figura, y esto de no estar claramente imputado a la construcción de soluciones al problema de las inundaciones es un hecho que se reitera en los últimos años”.



Colectivos Inclusivos

Fabián Vernetti también cuestionó que solo se prevén 2 millones de pesos para la compra de colectivos para el Transporte Urbano de Pasajeros, porque además de la compra de los cinco vehículos usados que están próximos a sumarse, una ordenanza del año pasado establece que se debe adquirir una unidad 0km con sistemas inclusivos (rampas para discapacitados), con lo recaudado por el incremento del 10 por ciento de patentes del año pasado, más unos 3,5 millones que entraron y entraran por subsidios. “Esto ya se recaudó y no se ejecutó, el presupuesto del año pasado marcaba un ingreso de 68 millones en total por patentes, y si bien no contamos con la información fidedigna, todo hace prever que el monto asignado deberá ser de varios millones de pesos”, evaluó.Basural y planta

Otro tema al que le dedicó varios párrafos en su presentación fue al tratamiento de la basura. “El año pasado aprobamos 6 millones de pesos para la planta de tratamientos de residuos, de los cuales solo se ejecutaron 1,6 millones, y en el nuevo presupuesto no se incluye nada similar”, indicó Vernetti.

Además existen las partidas “Disposición final basural y mejora de medio ambiente”, “Proyecto cierre, clausura y pos clausura del basural” y “Saneamiento basural”, por los cuales en 2016 se presupuestaron casi unos 20 millones de pesos, y por esos mismos conceptos, en 2017 se presupuestan 11 millones. Lo demás son etapas de avance de la nueva planta de tratamiento de residuos con aportes provinciales a través del Fondo de Obras Menores, que estaban en ambos años. Por lo tanto no hay decisión de invertir fondos propios”, culminó el concejal socialista.