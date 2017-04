La Policía desmiente denuncias por intentos de secuestro y acoso en Venado Tuerto

Tal como sucediera el 22 de febrero pasado, cuando se viralizó por redes sociales y cadenas de mensajes el supuesto hallazgo de un bebé en Plaza San Martín de Venado Tuerto, ahora nuevamente desde la Unidad Regional VIII de Policía, salieron a desmentir mensajes sospechosos. Es que en las últimas horas, tanto en Venado como en varios puntos de Santa Fe, se instalaron publicaciones que alertaban sobre posibles casos de secuestros y acosos en la vía pública.

Es por esta razón y ante las numerosas consultas recibidas, que personal policial y autoridades del Ministerio de Seguridad, aclararon que no se radicó ninguna denuncia formal al respecto.

Como ya sucedió a fines de febrero, fue corroborado que personal de las comisarías 2º, 12º, 14º, Comando Radioeléctrico y Comunitaria, no recibieron a vecinos de la ciudad que hayan sufrido un intento de secuestro en la calle o bien hayan sido acosados desde un auto, cuyas características eran similares a las de un Ford Focus color blanco, con vidrios polarizados y patente de cero kilómetro.

Asimismo, no hay registro fílmico que se asemejen con las supuestas características testimoniales aportadas en las cámaras del sistema de monitoreo de la Municipalidad venadense o también como se dijo, que coincidan con los rasgos de un “reconocido profesional de la región”.

Por lo anteriormente expuesto, se desmiente categóricamente que los contenidos que circularon y aún persisten en las redes sociales o grupos de Whatsapp dando cuenta de esta situación sean veraces y se solicita la responsabilidad de la población para no generar estados de paranoia y temor a los ciudadanos.

Tales publicaciones carecen de veracidad como para ser tomadas como datos certeros o sustanciales con el rigor suficiente para constatar las situaciones que en ellas se plantean. Por ello, desde la Unidad Regional VIII se pone de manifiesto y se deja constancia que hasta la fecha 22 de abril del 2017, no existe denuncia alguna respecto de las situaciones que se viralizan en las redes sociales y grupos cerrados de chat, por medio de audios y cadenas de texto, que den cuenta sobre “intentos de secuestro y acoso callejero”.

Se insta a la población a ser responsable a la hora de difundir o replicar este tipo de información, tanto por Facebook o por Whatsapp, ya que generan una situación innecesaria de zozobra, alarma y paranoia en la ciudadanía que atenta contra la paz social.

Por otro lado, se solicita que ante cualquier situación anormal que se produzca en la vía pública que tenga las características antes mencionadas, se de aviso rápidamente a las autoridades policiales a las vías de comunicación válidas que son el Sistema de Emergencias 911 o la Comisaría más cercana.

A tener en cuenta

Las cadenas falsas por WhatsApp o en redes sociales son una constante cada vez más frecuente. Intentan utilizar la credulidad de los usuarios y de esta manera con unos pocos datos que aparentan ser reales, se arman mentiras que muchas veces perjudican a todos, ya que les disminuye la credibilidad a los verdaderos delitos, genera psicosis y causa malestar en la población.

La mentira termina siendo un peligro para la sociedad. Por eso, es importante confiar en las instituciones que están designadas por la ley y preparadas para abordar este tipo de problemáticas.

La Policía de Investigación de Santa Fe (PDI), el Ministerio Publico de la Acusación (MPA) con sus fiscalías y en caso de secuestros, la Justicia Federal con asiento en nuestra provincia, son las que tienen y van a brindar la comunicación de los casos que verdaderamente ocurran.

Cuando un delito de este tipo es real, los carriles de comunicación van a ser judiciales y va a ser la Policía de Investigaciones (PDI) y el ministerio de Seguridad de Santa Fe o el MPA los que van a informar por los medios de comunicación adecuados, que está pasando una situación que merezca la atención real de la sociedad.