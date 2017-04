Jaureguizahar, la nueva Directora de la Oficina de Carnet: "queremos que el trámite sea lo más breve posible"

La encargada del Organismo de Educación Vial, Natalia Jaureguizahar, se convirtió en la nueva directora de la Oficina Municipal de Carné. Al respecto, la flamante funcionaria dijo que no abandonará su anterior cargo: “Estamos arrancando con esta nueva gestión e interiorizándome del funcionamiento y otras cuestiones que tienen que ver con los trámites en sí. A su vez, también estamos tratando de contactarnos con gente de Santa Fe para ver qué se puede mejorar o agilizar. Hay diversas cuestiones que están cambiando en el sistema y de las que nos vamos a ir enterando a partir de que nos vayamos reuniendo con la oficina que está encargada del carné en Santa Fe Capital” y agregó que “con ellos ya me comuniqué y están programando algunas modificaciones, así que el viernes vamos a estar en una capacitación”.

Más adelante, Jaureguizahar dijo que la idea es “darle dinamismo a esto, ya que sabemos que son trámites complejos y que a la gente le demanda un tiempo importante, nosotros queremos que sea lo más breve posible” y continuó: “Vamos a tratar de mejorar todo lo que podamos, el trámite en sí es complejo, es por eso que estuvimos hablando para encontrarle la vuelta entre todos los que formamos parte de esta oficina”. Por otra parte, la nueva directora de la Oficina de Carné dijo que “hay veces que existen inconvenientes puntuales que complican nuestra labor, como la caída del sistema. Muchas veces dependemos de la tecnología y a veces estas cosas pasan, es por eso que nos estamos poniendo al día para optimizar esas cuestiones”.

En cuanto a la tecnología utilizada para gestionar el carné, y que muchas veces asusta a ciudadanos mayores, la directora dijo que “en el CIC se está brindando el aprendizaje, también en algunas vecinales y centros de salud, o si no pueden acercarse hasta el área de Seguridad Vial. La idea es que la gente mayor se acerque y pueda vencer el miedo a usar la computadora. Además el personal les dará una mano. Estamos a disposición para ayudarlos”.