Clases de apoyo escolar en los distintos barrios de Venado Tuerto

El Municipio de Venado, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, ofrece clases de apoyo escolar en los niveles primario y secundario, en distintos puntos de la ciudad, como otro aporte a la inserción escolar, que se suma al programa de becas y al pase gratuito del transporte.

“Hay chicos que no pueden pagar una maestra particular y siempre el Municipio brinda su apoyo, este año agregamos dos nuevos barrios y estamos contentos, porque tratamos de llegar a distintas zonas”, explicó el titular del área, Sebastián Roma, haciendo referencia a la incorporación en el presente ciclo lectivo de los barrios Iturbide (Caparrós al 300) y Villa Casey (Mariano López 1360).

Cabe recordar que estos servicios educativos no tienen costo, siendo importante que el interesado se acerque a cada espacio comunitario para organizar la planificación del apoyo, según sea el objetivo mejorar el cursado de una materia o rendir un examen.

“Los niveles y las asignaturas están distribuidos, conforme la demanda, porque no en todos los barrios hay escuelas secundarias, entonces en esos lugares hacemos hincapié en el nivel primario, que es donde está la mayor demanda”, comentó Roma.

Las clases de apoyo se brindan en los barrios: Alejandro Gutiérrez (Salvadores 180), Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555), Centro I (9 de Julio 530), Victoria (Cerrito 785), Güemes (Giacaglia 135), Villa Casey (Mariano López 1360), Iturbide (Caparrós al 300), Norte (España 1715) y Centro III (Sarmiento y Runciman).

Programa de becas

En otro orden, Roma hizo referencia a la propuesta del concejal Leonel Chiarella, para la creación de un nuevo sistema municipal de ayudas económicas a estudiantes terciarios y universitarios, con un aporte mensual de mil pesos: “Me parece que la propuesta, así como está lanzada, es un anuncio sin ningún dato concreto, y aquí hay que hacer un relevamiento como el que nosotros estamos haciendo”.

En efecto, el funcionario viene manteniendo una serie de encuentros con directivos de institutos educativos y jefes de carreras para analizar “cuál es la demanda real de becas”. Otra referencia significativa es la base de datos de Educación municipal, en cuestiones como la cantidad de becados, los niveles educativos y montos asignados.

“Las propuestas siempre son bienvenidas, pero nadie se acercó a preguntarnos ningún dato sobre el apoyo que brindamos. Y creo que (el concejal) no tiene un panorama claro. ¿Por qué propone mil pesos y no tres mil, por ejemplo? ¿Y esos mil pesos alcanzan? Yo lo invito a conversar y pensar juntos cuál es la mejor manera de brindarles herramientas a los estudiantes”, remarcó.

Polo universitario

Finalmente, Roma adelantó que en el mes de mayo, en Rosario, el Municipio de Venado participará de una reunión del Consejo Regional de Educación Superior, donde se presentaría una propuesta educativa vinculada a las Ciencias Biológicas.

“En la ciudad tenemos diferentes propuestas educativas, vinculadas a Humanidades, Ciencias Sociales y otras áreas, pero no en Ciencias Biológicas. Vamos a llevar esa propuesta. No creo que en el corto plazo pueda crearse una Universidad nacional pero sí hay alternativas para crear un polo de investigación, que puede ser el germen de una Universidad a futuro”, remarcó el subsecretario.

Las novedades surgieron tras el reciente encuentro con el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Albor Cantard, gestado a instancias del diputado nacional Ricardo Spinozzi. Y según Roma, responden a la política del actual Gobierno nacional en cuanto a la creación de Universidades y a pensar la educación superior: “Ellos proponen diferentes instancias, planificadas de acuerdo a una demanda concreta, que no sólo genere profesionales sino que además tenga inserción laboral”.